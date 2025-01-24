Сьогодні 24 січня: яке свято та день в історії

24 січня – День зовнішньої розвідки України. Рік тому в Харкові запустили велику серію перейменувань топонімів – розпочали з Пушкінської. У 2010-му “Аватар” Джеймса Кемерона став найкасовішим фільмом в історії. У 1986-му “Вояджер-2” досяг Урана. У 1965-му помер Вінстон Черчилль. У 1935-му в продаж надійшла перша партія пива в банках. У 1923-му в Харкові заснували літературну спілку “Гарт”. У 1919-му створили перший підрозділ розвідки в УНР.

Свята та пам’ятні дати 24 січня

24 січня – День зовнішньої розвідки України.

У світі – Міжнародний день освіти.

Також сьогодні: Міжнародний жіночий спортивний день, Міжнародний день ескімо, День поширення інформації про синдром Мебіуса, День “Зміни життя домашнього улюбленця”.

24 січня в історії

24 січня 1848 року почався відлік “золотої лихоманки” в США. Докладніше.

24 січня 1918 року Українська Центральна Рада оголосила IV Універсал, який ухвалила 22 січня. Він проголошував незалежність України. Докладніше.

24 січня 1919 року створили перший підрозділ загальнодержавної розвідки УНР. Докладніше.

24 січня 1923 року в Харкові з ініціативи Василя Еллана-Блакитного створили літературну спілку “Гарт”. Докладніше.

24 січня 1935 року в продаж надійшла перша партія пива у банках. Це було “Krueger Cream Ale”, яке почали реалізовувати в американському місті Річмонд. Докладніше.

24 січня 1965 року двічі помер прем’єр-міністр Великої Британії й один з головних архітекторів перемоги над Гітлером у Другій світовій війні – сер Вінстон Черчилль. Докладніше.

24 січня 1984 року в США з’явилися в продажу перші персональні комп’ютери “Макінтош”, які вже на той час мали графічний інтерфейс користувача та комп’ютерну мишу. Ціна на ПК була близько 2500 доларів.

24 січня 1986 року американський космічний апарат “Вояджер-2” досяг Урана, пройшовши на відстані 81,5 тис. км від нього. Докладніше.

24 січня 1992 року незалежність України визнали Нідерланди, Малі, Кабо-Верде та Лесото. Україна цього дня встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.

24 січня 2010 року фільм “Аватар” Джеймса Кемерона встановив рекорд у прокаті, ставши найкасовішим фільмом в історії. Докладніше.

24 січня 2024 року в Харкові дали старт першій серії масштабного перейменування топонімів. Після смертельних ракетних ударів по місту, що сталися напередодні, а також влучання двох ракет по вулиці Пушкінській, мер Ігор Терехов заявив, що ініціює її перейменування на вул. Сковороди.

Згодом того ж дня мерія винесла на громадське обговорення заплановане перейменування 65 топонімів у Харкові. Уже 26 січня рішення про перейменування підтримали депутати міськради.

Церковне свято 24 січня

24 січня християни вшановують пам’ять преподобної Ксенії. Докладніше.

Народні прикмети 24 січня

Якщо 24 січня гріє сонце – весна буде ранньою та теплою.

Якщо почалася хуртовина, осінь буде пізньою.

Якщо день теплий, то навесні буде багато дощів.

Що не можна робити 24 січня

24 січня не можна злитися, лаятися й ображати інших.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна шити, в’язати, стригти нігті, волосся.