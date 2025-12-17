Скажений кіт покусав дітей: вони в лікарні, тварину вбив сусід
Інцидент стався 12 грудня у Люботині, розповіли у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. На прибудинковій території кіт напав на двох дітей та покусав їх.
Крики почув батько дитини і, вибігши у двір, помітив, що тварина поводиться вкрай агресивно. Цього ж дня кота вбив сусід потерпілих, а дітей відправили до лікарні.
“Фахівці ветеринарної медицини Люботинської дільниці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини 12 грудня 2025 року відібрали патологічний матеріал та направили для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного матеріалу в загиблого кота підтверджено захворювання на сказ”, – пишуть у Держпродспоживслужбі.
За попередньою оцінкою, кіт міг заразитися від лисиць, що мешкають на околицях Люботина, а також бездомних тварин.
“Відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Люботинської міської ради 15 грудня 2025 року введено карантинні обмеження на частину території міста Люботин з прилеглою болотистою місцевістю. Також затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу”, – додали в повідомленні.
