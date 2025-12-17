Бешеный кот покусал детей: они в больнице, животное умертвил сосед
Инцидент произошёл 12 декабря в Люботине, рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. На придомовой территории кот напал на двоих детей и покусал их.
Крики услышал отец ребенка и, выбежав во двор, заметил, что животное ведет себя крайне агрессивно. В этот же день кота умертвил сосед пострадавших, а детей отправили в больницу.
«Специалисты ветеринарной медицины Люботинского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины 12 декабря 2025 года отобрали патологический материал и направили для исследования на бешенство в Харьковскую региональную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно отчету о результатах исследования патологического материала у погибшего кота подтверждено заболевание бешенством», – пишут в Госпродпотребслужбе.
По предварительной оценке, кот мог заразиться от лисиц, которые живут на окраинах Люботина, а также бездомных животных.
«Согласно требованиям Закона Украины «О ветеринарной медицине» решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Люботинского городского совета 15 декабря 2025 г. введены карантинные ограничения на часть территории города Люботин с прилегающей болотистой местностью. Также утвержден План мероприятий с целью ликвидации ячейки бешенства», – добавили специалисты.
Читайте также: «Не проснулась»: в Африке умерла львица Василина из Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: бешенство, госпродпотребслужба, кот, Люботин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бешеный кот покусал детей: они в больнице, животное умертвил сосед», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 11:41;