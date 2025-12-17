Бешеный кот покусал детей: они в больнице, животное умертвил сосед

Инцидент произошёл 12 декабря в Люботине, рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. На придомовой территории кот напал на двоих детей и покусал их.

Крики услышал отец ребенка и, выбежав во двор, заметил, что животное ведет себя крайне агрессивно. В этот же день кота умертвил сосед пострадавших, а детей отправили в больницу.

«Специалисты ветеринарной медицины Люботинского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины 12 декабря 2025 года отобрали патологический материал и направили для исследования на бешенство в Харьковскую региональную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно отчету о результатах исследования патологического материала у погибшего кота подтверждено заболевание бешенством», – пишут в Госпродпотребслужбе.

По предварительной оценке, кот мог заразиться от лисиц, которые живут на окраинах Люботина, а также бездомных животных.

«Согласно требованиям Закона Украины «О ветеринарной медицине» решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Люботинского городского совета 15 декабря 2025 г. введены карантинные ограничения на часть территории города Люботин с прилегающей болотистой местностью. Также утвержден План мероприятий с целью ликвидации ячейки бешенства», – добавили специалисты.