«Не проснулась»: в Африке умерла львица Василина с Харьковщины

Общество 11:06   17.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Не проснулась»: в Африке умерла львица Василина с Харьковщины Фото: FOUR PAWS | Jeanine Noordermeer

Волонтеры зоозащитной организации «UAnimals» сообщили о внезапной смерти дикой кошки. Последнее время Василина жила в Южной Африке. 

Волонтеры напомнили, что ранее львицу спасли из частной собственности на Харьковщине. Растерянной ее нашли на окраинах одного из сел в Харьковской области.

Львица Василина
Фото: FOUR PAWS | Jeanine Noordermeer

«Впоследствии благотворительный фонд Four Paws эвакуировал Василису в Нидерланды в реабилитационный центр Felida Big Cat Sanctuary. Там Василиса и познакомилась со львом Николой — еще малышом его нашли на улицах Черногории», – рассказали волонтеры.

Животные стали друьями.

«В апреле 2024 Василина и Никола поселились в ребцентре для спасенных из неволи животных — в Южной Африке. Это одно из самых лучших мест для спасенных диких кошек. Эта эвакуация стоила многочисленных усилий для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центра спасения диких животных, UAnimals и многих замечательных волонтеров и организаций», – поделились волонтеры.

Оба животных были неразлучны, жили в большом просторном вольере. Никаких признаков того, что Василина чувствует себя плохо не было. Однако в одно утро она просто не проснулась.

Фото: FOUR PAWS | Jeanine Noordermeer

«В центре LIONSROCK усиленно заботятся о Николе, которому будет непросто пережить потерю львицы. Мы безумно радовались новому дому для Василины в Южной Африке. И так же безгранично скучаем по ее смерти сейчас», – говорится в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
