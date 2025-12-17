«Не проснулась»: в Африке умерла львица Василина с Харьковщины

Волонтеры зоозащитной организации «UAnimals» сообщили о внезапной смерти дикой кошки. Последнее время Василина жила в Южной Африке.

Волонтеры напомнили, что ранее львицу спасли из частной собственности на Харьковщине. Растерянной ее нашли на окраинах одного из сел в Харьковской области.

«Впоследствии благотворительный фонд Four Paws эвакуировал Василису в Нидерланды в реабилитационный центр Felida Big Cat Sanctuary. Там Василиса и познакомилась со львом Николой — еще малышом его нашли на улицах Черногории», – рассказали волонтеры.

Животные стали друьями.

«В апреле 2024 Василина и Никола поселились в ребцентре для спасенных из неволи животных — в Южной Африке. Это одно из самых лучших мест для спасенных диких кошек. Эта эвакуация стоила многочисленных усилий для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центра спасения диких животных, UAnimals и многих замечательных волонтеров и организаций», – поделились волонтеры.

Оба животных были неразлучны, жили в большом просторном вольере. Никаких признаков того, что Василина чувствует себя плохо не было. Однако в одно утро она просто не проснулась.

«В центре LIONSROCK усиленно заботятся о Николе, которому будет непросто пережить потерю львицы. Мы безумно радовались новому дому для Василины в Южной Африке. И так же безгранично скучаем по ее смерти сейчас», – говорится в сообщении.

