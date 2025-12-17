“Не прокинулася”: в Африці померла левиця Василина з Харківщини

Волонтери зоозахисної організації «UAnimals» повідомили про раптову смерть дикої кішки. Останнім часом Василина жила у Південній Африці.

Волонтери нагадали, що раніше левицю врятували із приватної власності на Харківщині. Розгубленою її знайшли на околицях одного із сіл у Харківській області.

“Згодом благодійний фонд Four Paws евакуював Василину до Нідерландів у реабілітаційний центр Felida Big Cat Sanctuary. Там Василина і познайомилася із левом Ніколою — ще малим його знайшли на вулицях Чорногорії”, – розповіли волонтери.

Тварини стали друзями.

“У квітні 2024 року Василина та Нікола оселилися у реабцентрі для врятованих із неволі тварин — у Південній Африці. Це одне з найкращих місць для врятованих диких котів. Ця евакуація вартувала численних зусиль для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центру порятунку диких тварин, UAnimals і ще багатьох чудових волонтерів та організацій”, – поділилися волонтери.

Тварини були нерозлучні, жили у великому просторому вольєрі. Жодних ознак того, що Василина почувається погано не було. Однак одного ранку вона просто не прокинулася.

“Наразі у центрі LIONSROCK посилено піклуються про Ніколу, якому буде непросто пережити втрату левиці. Ми безмежно раділи новому дому для Василини в Південній Африці. І так само безмежно сумуємо через її смерть зараз”, – йдеться у повідомленні.