Ялинкові базари перевіряють поліціянти на Харківщині
Сьогодні поліціянти перевірили у Нововодолазькій громаді одне з місць продажу хвойних дерев, повідомляє Нацполіція.
Напередодні Різдва та Нового року поліція посилила заходи щодо незаконної вирубки хвойних дерев.
Так, у Нововодолазькій громаді поліціянти перевірили одне з місць продажу хвойних дерев. Порушень чинного законодавства вони не знайшли. Поліціянти переконалися, що всі дерева мають відповідне маркування, а продавці – необхідні документи для торгівлі.
Поліція закликає громадян купувати новорічні дерева, що були зрубані на законній підставі. Кожне легальне дерево повинно мати спеціальну бирку або самоклейну етикетку з індивідуальним номером та штрих-кодом.
Перевірити походження дерева можна за допомогою офіційного онлайн-сервісу.
Самовільна вирубка ялинок і сосен є правопорушенням і тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Також браконьєри мусять відшкодувати збитки, завдані лісовому господарству, розмір яких залежить від діаметра зрубаного дерева.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 19:45