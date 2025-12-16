Ялинкові базари перевіряють поліціянти на Харківщині

Сьогодні поліціянти перевірили у Нововодолазькій громаді одне з місць продажу хвойних дерев, повідомляє Нацполіція.

Напередодні Різдва та Нового року поліція посилила заходи щодо незаконної вирубки хвойних дерев.

Так, у Нововодолазькій громаді поліціянти перевірили одне з місць продажу хвойних дерев. Порушень чинного законодавства вони не знайшли. Поліціянти переконалися, що всі дерева мають відповідне маркування, а продавці – необхідні документи для торгівлі.

Поліція закликає громадян купувати новорічні дерева, що були зрубані на законній підставі. Кожне легальне дерево повинно мати спеціальну бирку або самоклейну етикетку з індивідуальним номером та штрих-кодом.

Перевірити походження дерева можна за допомогою офіційного онлайн-сервісу.

Самовільна вирубка ялинок і сосен є правопорушенням і тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Також браконьєри мусять відшкодувати збитки, завдані лісовому господарству, розмір яких залежить від діаметра зрубаного дерева.

