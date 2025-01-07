Скільки ялинкових браконьєрів спіймали на Харківщині та Полтавщині
У передноворічний період працівники філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”, яка відповідає за насадження на Харківщині та Полтавщині, склали 52 адмінпротоколи на крадіїв хвойних дерев.
Як інформують у філії, загалом її працівники провели 261 рейд. 52 протоколи склали за статтею 65 КУпАП (незаконна заготівля ялинок) на загальну суму 27030 гривень, розмір збитків склав 99187 гривень.
Нагадаємо, що перед святами у двох областях працювали 56 ялинкових базарів від державних лісництв, з них 13 – на Харківщині. Загалом продали 25726 новорічних дерев, за які виручили понад 3,1 мільйона гривень, а це сплата податків та кошти на розвиток лісових господарств.
Лісівники нагадали, що сосни були заготовлені без шкоди для природи – їх спилювали на спеціальних плантаціях та в ході господарських заходів у молодняках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елочный базар, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 20:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У передноворічний період працівники філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України” склали 52 адмінпротоколи на крадіїв хвойних дерев.".