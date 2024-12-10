Де на Харківщині продають найдешевші ялинки: лісничі назвали адреси
На Харківщині 9-10 грудня відкрили 13 майданчиків, де торгують соснами державні лісництва. Ці ялинкові базари працюватимуть до 31 грудня.
Як розповіли у Слобожанському лісовому офісі ДП «Ліси України», пункти продажу облаштували у лісництвах та поблизу контор філій лісових господарств.
Лісівники нагадали, що новорічні дерева заготовлені без шкоди для природи – їх спилюють на спеціальних плантаціях та під час господарських заходів у молодняках.
Ціни раніше встановили такі:
– сосна звичайна до 1 м – 96-123 грн;
– сосна звичайна від 1 до 2 м – 124-160 грн;
– сосна звичайна від 2 до 3 м – 180-240 грн.
У Слобожанському лісовому офісі нагадують, що всі законні ялинки мають ідентифікаційну стрічку зі штрихкодом чи пластикову бирку, а продавці повинні мати документи на дерева. Перевірити легальність хвойного дерева можна за допомогою застосунку «Ялинка.info» на смартфоні або на сайті https://open.ukrforest.com. Якщо ввести номер маркування, сервіс покаже всю необхідну інформацію щодо походження дерева.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: адреса, елки, елочные базары, новини Харкова, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 18:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 9-10 грудня відкрили 13 майданчиків, де торгують соснами державні лісництва. Ці ялинкові базари працюватимуть до 31 грудня.".