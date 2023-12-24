Як вибрати ялинку і доглядати за нею, щоб стояла довго і не обсипалася

Щоб сосна, ялина або ялиця радувала зеленою хвоєю і не обсипалася до кінця різдвяно-новорічних свят, особливо пильним треба бути при купівлі деревця. Тільки нещодавно зрізана ялинка стоятиме довго. Вдома також потрібно створити комфортні умови для зеленої красуні.

Перше, що потрібно зробити на ялинковому базарі – легенько постукати стовбуром деревця об землю. Голки не повинні обсипатися. А якщо злегка зігнути гілочку, вона має одразу випрямитися, а не ламатися, радять у Слобожанському лісовому офісі.

“Ялинка має бути легальною. Усі дерева від лісівників – марковані й мають штрихкод, за яким легко дізнатися походження вашого дерева. Купуючи законно заготовленні ялинки, ви допомагаєте боротися із самовільними вирубками хвойних молодняків, та будете впевнені, що ваше новорічне дерево безпечне для використання”, – зазначають лісівники.

Коли ялинка придбана, одразу заносити її в теплу кімнату з холоду не варто. Краще залишити на деякий час у прохолодному приміщенні.

Не можна встановлювати деревце близько до батареї або обігрівачів, адже через надмірне тепло хвоя сильніше обсипатиметься. Також вже вдома можна трохи спиляти зріз стовбура, щоб позбутися смоли на дереві. Так ялинка краще поглинатиме воду.

Фахівці радять встановлювати ялинку в місткість із мокрим піском, який потрібно регулярно поливати та не допускати пересихання. Якщо ялинка стоятиме в тринозі, слід щодня змочувати стовбур дерева мокрою ганчіркою. Це допоможе йому простояти довше.

Ще одне правило – не перевантажувати гілки прикрасами.

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