Де на Харківщині купити дешеву ялинку

Лісничі повідомили, що продають ялинки від 96 до 240 гривень – значно дешевше, ніж на ринках та торгових майданчиках Харкова. Слобожанський лісовий офіс навів адреси, куди можна звертатись на Харківщині за новорічними деревами.

“Всі чотири лісогосподарські філії ДП “Ліси України” в Харківській області продають ялинки за доступними цінами. Їх виростили лісівники на спеціальних плантаціях та заготовили під час проведення лісогосподарських заходів у молодняках. Вартість різдвяної ялиночки залежати від розміру і становить від 96 до 240 гривень”, — повідомили на сторінці у фейсбуці Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України”.

Ялинки продають у наступних локаціях:

📍Філія “Гутянське лісове господарство”:

🎄Магазин “Лісовичок”: Богодухівський район, смт Гути, вул. Первухінська, 48;

🎄Гутянське лісництво: Богодухівський район, смт Гути, вул. Лісова, 2;

🎄Шарівське лісництво: Богодухівський район, смт Шарівка, вул. Лісова, 34;

🎄Краснокутське лісництво: Богодухівський район, селище Красний Кут, хутір Петровський, вул. Грушевського, 1;

🎄Володимирівське лісництво: Богодухівський район, селище Пильнянка, вул. Мисливська, 5.

📍Філія “Жовтневе лісове господарство”:

🎄Мереф’янське лісництво: м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 63;

🎄Рокитянське лісництво: с. Рокитне, вул. Центральна, 87.

📍Філія “Зміївське лісове господарство”:

🎄м. Зміїв, вул. Соборна, 7;

🎄Задонецьке лісництво: с. Задонецьке, вул. Курортна (контора лісництва);

🎄Наталинське лісництво: с. Наталине, Красноградський р-н, вул. Промислова, 124а;

📍Філія “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство”:

🎄Контора філії: смт Кочеток, вулиця Чугуївська, 58.