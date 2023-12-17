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Де на Харківщині купити дешеву ялинку

Суспільство 18:52   17.12.2023
Оксана Горун
Де на Харківщині купити дешеву ялинку

Лісничі повідомили, що продають ялинки від 96 до 240 гривень – значно дешевше, ніж на ринках та торгових майданчиках Харкова. Слобожанський лісовий офіс навів адреси, куди можна звертатись на Харківщині за новорічними деревами.

“Всі чотири лісогосподарські філії ДП “Ліси України” в Харківській області продають ялинки за доступними цінами. Їх виростили лісівники на спеціальних плантаціях та заготовили під час проведення лісогосподарських заходів у молодняках. Вартість різдвяної ялиночки залежати від розміру і становить від 96 до 240 гривень”, — повідомили на сторінці у фейсбуці Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України”.

Ялинки продають у наступних локаціях:

📍Філія “Гутянське лісове господарство”:

🎄Магазин “Лісовичок”: Богодухівський район, смт Гути, вул. Первухінська, 48;
🎄Гутянське лісництво: Богодухівський район, смт Гути, вул. Лісова, 2;
🎄Шарівське лісництво: Богодухівський район, смт Шарівка, вул. Лісова, 34;
🎄Краснокутське лісництво: Богодухівський район, селище Красний Кут, хутір Петровський, вул. Грушевського, 1;
🎄Володимирівське лісництво: Богодухівський район, селище Пильнянка, вул. Мисливська, 5.

📍Філія “Жовтневе лісове господарство”:

🎄Мереф’янське лісництво: м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 63;
🎄Рокитянське лісництво: с. Рокитне, вул. Центральна, 87.

📍Філія “Зміївське лісове господарство”:

🎄м. Зміїв, вул. Соборна, 7;
🎄Задонецьке лісництво: с. Задонецьке, вул. Курортна (контора лісництва);
🎄Наталинське лісництво: с. Наталине, Красноградський р-н, вул. Промислова, 124а;

📍Філія “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство”:
🎄Контора філії: смт Кочеток, вулиця Чугуївська, 58.

Дивіться в сюжеті МГ “Об’єктив”: Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни на всі види та висоти хвойних

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 18:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісничі повідомили, що продають ялинки від 96 до 240 гривень – значно дешевше, ніж на ринках та торгових майданчиках Харкова. Слобожанський лісовий офіс навів адреси, куди можна звертатись на Харківщині за новорічними деревами".