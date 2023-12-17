Где на Харьковщине купить дешевую елку

Лесничие сообщили, что продают елки от 96 до 240 гривен — значительно дешевле, чем на рынках и торговых площадках Харькова. Слобожанский лесной офис привел адреса, куда можно обращаться на Харьковщине за новогодними деревьями.

«Все четыре лесохозяйственных филиала ГП «Леса Украины» в Харьковской области продают елки по доступным ценам. Их вырастили лесоводы на специальных плантациях и заготовили во время лесохозяйственных мероприятий в молодняках. Стоимость рождественской елочки зависит от размера и составляет от 96 до 240 гривен», — сообщили на странице в facebook Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины».

Елки продают в следующих локациях:

📍Филиал «Гутянское лесное хозяйство»:

🎄Магазин «Лесовичок»: Богодуховский район, пгт Гуты, ул. Первухинская, 48;

🎄Гутянское лесничество: Богодуховский район, пгт Гуты, ул. Лесная, 2;

🎄Шаровское лесничество: Богодуховский район, пгт Шаровка, ул. Лесная, 34;

🎄Краснокутское лесничество: Богодуховский район, поселок Красный Кут, хутор Петровский, ул. Грушевского, 1;

🎄Владимировское лесничество: Богодуховский район, поселок Пыльнянка, ул. Охотничья, 5.

📍Филиал «Октябрьское лесное хозяйство»:

🎄Мерефянское лесничество: г. Мерефа, ул. Леси Украинки, 63;

🎄Ракитянское лесничество: с. Ракитное, ул. Центральная, 87.

📍Филиал «Змиевское лесное хозяйство»:

🎄г. Змиев, ул. Соборная, 7;

🎄Задонецкое лесничество: с. Задонецкое, ул. Курортная (контора лесничества);

🎄Наталинское лесничество: с. Наталино, Красноградский р-н, ул. Промышленная, 124а;

📍Филиал «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство»:

🎄контора филиала: пгт. Кочеток, улица Чугуевская, 58.

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