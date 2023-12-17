Где на Харьковщине купить дешевую елку
Лесничие сообщили, что продают елки от 96 до 240 гривен — значительно дешевле, чем на рынках и торговых площадках Харькова. Слобожанский лесной офис привел адреса, куда можно обращаться на Харьковщине за новогодними деревьями.
«Все четыре лесохозяйственных филиала ГП «Леса Украины» в Харьковской области продают елки по доступным ценам. Их вырастили лесоводы на специальных плантациях и заготовили во время лесохозяйственных мероприятий в молодняках. Стоимость рождественской елочки зависит от размера и составляет от 96 до 240 гривен», — сообщили на странице в facebook Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины».
Елки продают в следующих локациях:
📍Филиал «Гутянское лесное хозяйство»:
🎄Магазин «Лесовичок»: Богодуховский район, пгт Гуты, ул. Первухинская, 48;
🎄Гутянское лесничество: Богодуховский район, пгт Гуты, ул. Лесная, 2;
🎄Шаровское лесничество: Богодуховский район, пгт Шаровка, ул. Лесная, 34;
🎄Краснокутское лесничество: Богодуховский район, поселок Красный Кут, хутор Петровский, ул. Грушевского, 1;
🎄Владимировское лесничество: Богодуховский район, поселок Пыльнянка, ул. Охотничья, 5.
📍Филиал «Октябрьское лесное хозяйство»:
🎄Мерефянское лесничество: г. Мерефа, ул. Леси Украинки, 63;
🎄Ракитянское лесничество: с. Ракитное, ул. Центральная, 87.
📍Филиал «Змиевское лесное хозяйство»:
🎄г. Змиев, ул. Соборная, 7;
🎄Задонецкое лесничество: с. Задонецкое, ул. Курортная (контора лесничества);
🎄Наталинское лесничество: с. Наталино, Красноградский р-н, ул. Промышленная, 124а;
📍Филиал «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство»:
🎄контора филиала: пгт. Кочеток, улица Чугуевская, 58.
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Елочные базары открылись в Харькове: цены на все виды и высоты хвойных (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: адреса, елка, лесничества, новости Харькова, Слобожанский лесной офис, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где на Харьковщине купить дешевую елку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 18:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лесничие сообщили, что продают елки от 96 до 240 гривен — значительно дешевле, чем на рынках и торговых площадках Харькова. Слобожанский лесной офис привел адреса, куда можно обращаться на Харьковщине за новогодними деревьями".