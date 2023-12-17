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Где на Харьковщине купить дешевую елку

Общество 18:52   17.12.2023
Оксана Горун
Где на Харьковщине купить дешевую елку Фото: Слобожанский лесной офис

Лесничие сообщили, что продают елки от 96 до 240 гривен — значительно дешевле, чем на рынках и торговых площадках Харькова. Слобожанский лесной офис привел адреса, куда можно обращаться на Харьковщине за новогодними деревьями.

«Все четыре лесохозяйственных филиала ГП «Леса Украины» в Харьковской области продают елки по доступным ценам. Их вырастили лесоводы на специальных плантациях и заготовили во время лесохозяйственных мероприятий в молодняках. Стоимость рождественской елочки зависит от размера и составляет от 96 до 240 гривен», — сообщили на странице в facebook Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины».

Елки продают в следующих локациях:

📍Филиал «Гутянское лесное хозяйство»:

🎄Магазин «Лесовичок»: Богодуховский район, пгт Гуты, ул. Первухинская, 48;
🎄Гутянское лесничество: Богодуховский район, пгт Гуты, ул. Лесная, 2;
🎄Шаровское лесничество: Богодуховский район, пгт Шаровка, ул. Лесная, 34;
🎄Краснокутское лесничество: Богодуховский район, поселок Красный Кут, хутор Петровский, ул. Грушевского, 1;
🎄Владимировское лесничество: Богодуховский район, поселок Пыльнянка, ул. Охотничья, 5.

📍Филиал «Октябрьское лесное хозяйство»:

🎄Мерефянское лесничество: г. Мерефа, ул. Леси Украинки, 63;
🎄Ракитянское лесничество: с. Ракитное, ул. Центральная, 87.

📍Филиал «Змиевское лесное хозяйство»:

🎄г. Змиев, ул. Соборная, 7;
🎄Задонецкое лесничество: с. Задонецкое, ул. Курортная (контора лесничества);
🎄Наталинское лесничество: с. Наталино, Красноградский р-н, ул. Промышленная, 124а;

📍Филиал «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство»:
🎄контора филиала: пгт. Кочеток, улица Чугуевская, 58.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Елочные базары открылись в Харькове: цены на все виды и высоты хвойных (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 18:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лесничие сообщили, что продают елки от 96 до 240 гривен — значительно дешевле, чем на рынках и торговых площадках Харькова. Слобожанский лесной офис привел адреса, куда можно обращаться на Харьковщине за новогодними деревьями".