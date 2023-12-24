Как выбрать елку и ухаживать за ней, чтобы стояла долго и не осыпалась

Чтобы сосна, ель или пихта радовала зеленой хвоей и не осыпалась до конца рождественско-новогодних праздников, особенно бдительным нужно быть при покупке деревца. Только недавно срезанная елка будет стоять долго. Дома также нужно создать комфортные условия для зеленой красавицы.

Первое, что нужно сделать на елочном базаре — легонько постучать стволом деревца о землю. Иголки не должны осыпаться. А если слегка согнуть веточку, она должна сразу выпрямиться, а не ломаться, советуют в Слобожанском лесном офисе.

«Елка должна быть легальной. Все деревья от лесоводов — маркированные и имеют штрихкод, по которому легко узнать происхождение вашего дерева. Покупая законно заготовленные елки, вы помогаете бороться с самовольными вырубками хвойных молодняков, и будете уверены, что ваше новогоднее дерево безопасно для использования», — отмечают лесоводы.

Когда елка приобретена, сразу заносить ее в теплую комнату с холода не стоит. Лучше оставить ее на некоторое время в прохладном помещении.

Нельзя устанавливать деревце близко к батарее или обогревателям, ведь из-за чрезмерного тепла хвоя будет сильнее осыпаться. Также уже дома можно немного спилить срез ствола, чтобы избавиться от смолы на дереве. Так елка будет лучше поглощать воду.

Специалисты советуют устанавливать елку в емкость с мокрым песком, который нужно регулярно поливать и не допускать пересыхания. Если елка будет стоять в треноге, следует ежедневно смачивать ствол дерева мокрой тряпкой. Это поможет ему простоять дольше.

Еще одно правило — не перегружать ветви украшениями.

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