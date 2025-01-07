Сколько елочных браконьеров поймали на Харьковщине и Полтавщине
В предновогодний период работники филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины», который отвечает за насаждения на Харьковщине и Полтавщине, составили 52 админпротокола на воров хвойных деревьев.
Как информируют в филиале, в целом его работники провели 261 рейд. 52 протокола составили по статье 65 КУоАП (незаконная заготовка елок) на общую сумму 27030 гривен, размер ущерба составил 99187 гривен.
Напомним, что перед праздниками в двух областях работали 56 елочных базаров от государственных лесничеств, из них 13 — на Харьковщине. В целом продали 25726 новогодних деревьев, за которые выручили более 3,1 миллиона гривен, а это уплата налогов и средства на развитие лесных хозяйств.
Лесоводы напомнили, что сосны были заготовлены без вреда для природы — их спиливали на специальных плантациях и в ходе хозяйственных мероприятий в молодняках.
Читайте также: От 300 до 4000 гривен — цены на елочном базаре в центре Харькова (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: елочный базар, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько елочных браконьеров поймали на Харьковщине и Полтавщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В предновогодний период работники филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» составили 52 админпротокола на воров хвойных деревьев.".