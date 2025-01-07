Сколько елочных браконьеров поймали на Харьковщине и Полтавщине

В предновогодний период работники филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины», который отвечает за насаждения на Харьковщине и Полтавщине, составили 52 админпротокола на воров хвойных деревьев.

Как информируют в филиале, в целом его работники провели 261 рейд. 52 протокола составили по статье 65 КУоАП (незаконная заготовка елок) на общую сумму 27030 гривен, размер ущерба составил 99187 гривен.

Напомним, что перед праздниками в двух областях работали 56 елочных базаров от государственных лесничеств, из них 13 — на Харьковщине. В целом продали 25726 новогодних деревьев, за которые выручили более 3,1 миллиона гривен, а это уплата налогов и средства на развитие лесных хозяйств.

Лесоводы напомнили, что сосны были заготовлены без вреда для природы — их спиливали на специальных плантациях и в ходе хозяйственных мероприятий в молодняках.