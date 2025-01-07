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Сколько елочных браконьеров поймали на Харьковщине и Полтавщине

Общество 20:53   07.01.2025
Елена Нагорная
Сколько елочных браконьеров поймали на Харьковщине и Полтавщине

В предновогодний период работники филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины», который отвечает за насаждения на Харьковщине и Полтавщине, составили 52 админпротокола на воров хвойных деревьев.

Как информируют в филиале, в целом его работники провели 261 рейд. 52 протокола составили по статье 65 КУоАП (незаконная заготовка елок) на общую сумму 27030 гривен, размер ущерба составил 99187 гривен.

Напомним, что перед праздниками в двух областях работали 56 елочных базаров от государственных лесничеств, из них 13 — на Харьковщине. В целом продали 25726 новогодних деревьев, за которые выручили более 3,1 миллиона гривен, а это уплата налогов и средства на развитие лесных хозяйств.

Лесоводы напомнили, что сосны были заготовлены без вреда для природы — их спиливали на специальных плантациях и в ходе хозяйственных мероприятий в молодняках.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 20:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В предновогодний период работники филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» составили 52 админпротокола на воров хвойных деревьев.".