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Щоб купити ялинку, готівка не потрібна – нововведення в лісгоспах Харківщини

Суспільство 21:45   04.12.2023
Олена Нагорна
Щоб купити ялинку, готівка не потрібна – нововведення в лісгоспах Харківщини

Сучасні методи оплати за новорічні ялинки запроваджують у лісгоспах Харківщини. Розрахуватися за деревце можна буде без готівки, за допомогою банківської картки або скориставшись на місці системою безконтактних платежів.

Для здійснення таких операцій лісівники отримали нові службові смартфони із функцією термінала, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

Безготівкова оплата вже доступна на Полтавщині та незабаром запрацює на Харківщині.

“Службові смартфони філія отримала у межах інвестиційної програми ДП “Ліси України”. Гаджети є бюджетними, але при цьому мають необхідні опції для здійснення платежів, а також навігаційну систему”, – розповідають лісівники.


Фото: Слобожанський лісовий офіс

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки на Харківщині цьогоріч стартують від 96 гривень. Стільки проситимуть за сосну звичайну висотою до метра. Але за бюджетним деревцем необхідно вирушити на один із ялинкових базарів від лісгоспів.

Читайте також: Стартують рейди по ялинкових базарах Харківщини. Оштрафувати можуть і покупця

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сучасні методи оплати за новорічні ялинки запроваджують у лісгоспах Харківщини. Розрахуватися за деревце можна буде без готівки, за допомогою банківської картки або скориставшись на місці системою безконтактних платежів.".