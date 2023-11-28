Стартують рейди по ялинкових базарах Харківщини. Оштрафувати можуть і покупця

Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію “Новорічна ялинка”. Співробітники відомства проводитимуть рейди з метою контролю перевезення, заготівлі та реалізації хвойних дерев.

В екоінспекції нагадують, що підприємці, які перевозять або продають ялинки, повинні мати при собі накладну з лісництва, товаротранспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного хвойного має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісгоспу, де його виростили.

За незаконну рубку, пошкодження, перевезення й зберігання незаконно зрубаної лісової продукції передбачені штрафи за ст. 65 КУпАП. Встановлена відповідальність й за порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу. Санкція ст. 88-1 КУпАП передбачає штраф від 510 до 1700 гривень з можливою конфіскацією дерев.

“Не лише продавець, а й покупець нелегальної новорічної ялинки ризикує постати перед судом і отримати штраф. Щоб купити ялинку і не стати порушником, варто пам’ятати, що кожне дерево обов’язково має бути промарковане”, – пояснюють в екоінспекції.

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