Де і за якими цінами на Харківщині продаватимуть найдешевші новорічні ялинки

Ціни на новорічні ялинки на Харківщині цьогоріч стартують від 96 гривень. Стільки проситимуть за сосну звичайну висотою до метра. Але за бюджетним деревцем необхідно вирушити на один із ялинкових базарів від лісгоспів.

Ціни на хвойні традиційно залежать від їхньої висоти та виду, повідомляють у фейсбуці Слобожанського лісового офісу. Вони становитимуть:

– за сосну звичайну до 1 метра – 96 гривень;

– за сосну звичайну від 1 до 2 метрів – 132 гривень;

– за сосну звичайну від 2 до 3 метрів – 240 гривень;

– за сосну кримську до 1 метра – 168 гривень;

– за сосну кримську від 1 до 2 метрів – 252 гривень;

– за сосну кримську від 2 до 3 метрів – 360 гривень.

“Лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи ніяким чином не завдають“, – наголошують у відомстві.



Фото: Слобожанський лісовий офіс

Самовільна рубка хвойних дерев тягне за собою адмінвідповідальність та стягнення штрафу та збитків, які залежать від розміру пня. До того ж через мінну небезпеку відвідувати ліси заборонено, нагадують лісівники.

Ялинкові базари лісгоспів працюватимуть за такими адресами: