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Где и почем на Харьковщине будут продавать самые дешевые новогодние елки

Общество 20:37   27.11.2023
Елена Нагорная
Где и почем на Харьковщине будут продавать самые дешевые новогодние елки Фото: Слобожанский лесной офис

Цены на новогодние елки на Харьковщине в этом году стартуют от 96 гривен. Столько будут просить за сосну обыкновенную высотой до метра. Но за бюджетным деревцем необходимо отправиться на один из елочных базаров от лесхозов.

Цены на хвойные традиционно зависят вид их высоты и вида, сообщают в Facebook Слобожанского лесного офиса. Они будут составлять:

— за сосну обыкновенную до 1 метра — 96 гривен;
— за сосну обыкновенную от 1 до 2 метров — 132 гривен;
— за сосну обыкновенную от 2 до 3 метров — 240 гривен;
— за сосну крымскую до 1 метра — 168 гривен;
— за сосну крымскую от 1 до 2 метров — 252 гривен;
— за сосну крымскую от 2 до 3 метров — 360 гривен.

«Лесоводы заготавливают новогодние деревья на специально выращенных плантациях или во время проведения лесохозяйственных мероприятий, поэтому вреда для природы никоим образом не наносят», — подчеркивают в ведомстве.


Фото: Слобожанский лесной офис

Самовольная рубка хвойных деревьев влечет за собой админответственность и взыскание штрафа и ущерба, которые зависят от размера пня. К тому же из-за минной опасности посещать леса запрещено, напоминают лесоводы.

Елочные базары лесхозов будут работать по следующим адресам:

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 20:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на новогодние елки на Харьковщине в этом году стартуют от 96 гривен. Столько будут просить за сосну обыкновенную высотой до метра. Но за бюджетным деревцем необходимо отправиться на один из елочных базаров от лесхозов.".