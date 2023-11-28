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Стартуют рейды по елочным базарам Харьковщины. Оштрафовать могут и покупателя

Общество 21:32   28.11.2023
Елена Нагорная
Стартуют рейды по елочным базарам Харьковщины. Оштрафовать могут и покупателя

Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники ведомства будут проводить рейды с целью контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.

В экоинспекции напоминают, что предприниматели, которые перевозят или продают елки, должны иметь при себе накладную из лесничества, товаротранспортную накладную, сертификат радиационного обследования деревьев, разрешение на торговлю с мокрой печатью, а на срезе каждого хвойного должен быть электронный чип со штрих-кодом лесхоза, где его вырастили.

За незаконную рубку, повреждение, перевозку и хранение незаконно срубленной лесной продукции предусмотрены штрафы по ст. 65 КУоАП. Установлена ответственность и за нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира. Санкция ст. 88-1 КУоАП предусматривает штраф от 510 до 1700 гривен с возможной конфискацией деревьев.

«Не только продавец, но и покупатель нелегальной новогодней елки рискует предстать перед судом и получить штраф. Чтобы купить елку и не стать нарушителем, следует помнить, что каждое дерево обязательно должно быть промаркировано», — объясняют в экоинспекции.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники ведомства будут проводить рейды с целью контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.".