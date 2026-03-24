Ущерб окружающей среде Харьковщины за четыре года войны: экологи назвали сумму

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на 24 февраля 2026 года он составляет 555 млрд 510 млн грн.

Наибольший ущерб – более 544 млрд – региону был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7,5 миллиона квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 560 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Кроме этого, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн, добавили в экоинспекции.

«Представленные цифры — это не просто статистика, а задокументированные факты преступлений против окружающей среды, которые продолжаются уже четыре года и должны получить надлежащую правовую оценку и стать основанием для возмещения ущерба», — отметили экологи.