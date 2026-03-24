Збитки довкіллю Харківщини за чотири роки війни: екологи назвали суму

Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на 24 лютого 2026 року він становить 555 млрд 510 млн грн.

Найбільших збитків – понад 544 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7,5 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 560 тисяч тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Крім цього, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн, додали в екоінспекції.

“Представлені цифри – це не просто статистика, а задокументовані факти злочинів проти довкілля, що тривають уже чотири роки та мають отримати належну правову оцінку й стати підставою для відшкодування завданої шкоди”, – зазначили екологи.