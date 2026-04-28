Live

Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму

Суспільство 15:24   28.04.2026
Вікторія Яковенко
Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на 24 квітня 2026 року він становить 565 млрд 717 млн грн.

Найбільших збитків – понад 544 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7,7 млн квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 560,6 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Крім цього, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн.

“Оприлюднені дані – це не просто статистика, а задокументовані факти екологічних правопорушень, які й досі тривають і потребують належної правової оцінки”, – зазначили в екоінспекції.

Читайте також: Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)

Популярно
Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму
Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму
28.04.2026, 15:24
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)
Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)
28.04.2026, 14:54
ЖК для життя, а не для галочки: як не помилитися
ЖК для життя, а не для галочки: як не помилитися
28.04.2026, 14:45
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
28.04.2026, 14:19
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
28.04.2026, 13:37

Новини за темою:

28.04.2026
Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)
28.04.2026
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
28.04.2026
Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці
28.04.2026
Погода не покращується: у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно
28.04.2026
Як прикордонники знищують російських солдатів на мотоциклах на півночі від Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 15:24;

