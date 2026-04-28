Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму

Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на 24 квітня 2026 року він становить 565 млрд 717 млн грн.

Найбільших збитків – понад 544 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7,7 млн квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 560,6 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Крім цього, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн.

“Оприлюднені дані – це не просто статистика, а задокументовані факти екологічних правопорушень, які й досі тривають і потребують належної правової оцінки”, – зазначили в екоінспекції.