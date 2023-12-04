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Чтобы купить елку, наличные не нужны — нововведение в лесхозах Харьковщины

Общество 21:45   04.12.2023
Елена Нагорная
Чтобы купить елку, наличные не нужны — нововведение в лесхозах Харьковщины Фото: Слобожанский лесной офис

Современные методы оплаты за новогодние елки внедряют в лесхозах Харьковщины. Рассчитаться за деревце можно будет без наличных, с помощью банковской карты или воспользовавшись на месте системой бесконтактных платежей.

Для осуществления таких операций лесоводы получили новые служебные смартфоны с функцией терминала, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

Безналичная оплата уже доступна на Полтавщине и вскоре заработает на Харьковщине.

«Служебные смартфоны филиал получил в рамках инвестиционной программы ГП «Леса Украины». Гаджеты являются бюджетными, но при этом имеют необходимые опции для осуществления платежей, а также навигационную систему», — рассказывают лесоводы.


Фото: Слобожанский лесной офис

Напомним, цены на новогодние елки на Харьковщине в этом году стартуют от 96 гривен. Столько будут просить за сосну обыкновенную высотой до метра. Но за бюджетным деревцем необходимо отправиться на один из елочных базаров от лесхозов.

Читайте также: Стартуют рейды по елочным базарам Харьковщины. Оштрафовать могут и покупателя

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Современные методы оплаты за новогодние елки внедряют в лесхозах Харьковщины. Рассчитаться за деревце можно будет без наличных, с помощью банковской…".