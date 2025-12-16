Live

Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу

Суспільство 13:34   16.12.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області завтра, 17 грудня.

«Вночі та вранці 17 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, у вівторок, 16 грудня, вночі у Харкові та області прогнозували мокрий сніг. Вдень – без істотних опадів. В області температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Харкові – температура повітря вночі становитиме 1 – 3 морозу, вдень 1 – 3 тепла, прогнозували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також: «Дають обережні надії»: Терехов про переговори щодо завершення війни

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу
16.12.2025, 13:34
У Харкові та області почалися аварійні відключення – що відомо
У Харкові та області почалися аварійні відключення – що відомо
16.12.2025, 10:55
У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)
У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)
16.12.2025, 11:17
Іванов: без світла майже 200 тисяч жителів області, 5% знеструмлені постійно
Іванов: без світла майже 200 тисяч жителів області, 5% знеструмлені постійно
16.12.2025, 10:31
На Харківщині копи шукали винуватця ДТП два роки – що він зробив
На Харківщині копи шукали винуватця ДТП два роки – що він зробив
16.12.2025, 11:50
Ромів, які ошукали пенсіонерів на понад 1,5 млн грн, засудили на Харківщині
Ромів, які ошукали пенсіонерів на понад 1,5 млн грн, засудили на Харківщині
16.12.2025, 12:18

Новини за темою:

15.12.2025
Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня
15.12.2025
Підприємця в Харкові оштрафували на 119 тис грн за нелегальну торгівлю вейпами
15.12.2025
На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною
15.12.2025
Вибухи чули в Харкові: КАБи вдарили по Дергачівській громаді
15.12.2025
Скільки коштують ялинки в Харкові: за рік ціни зросли на 15-20% – мерія


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 13:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області завтра, 17 грудня.".