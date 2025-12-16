Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області завтра, 17 грудня.
«Вночі та вранці 17 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, у вівторок, 16 грудня, вночі у Харкові та області прогнозували мокрий сніг. Вдень – без істотних опадів. В області температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Харкові – температура повітря вночі становитиме 1 – 3 морозу, вдень 1 – 3 тепла, прогнозували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, опасная погода, синоптики, туман;
