Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області завтра, 17 грудня.

«Вночі та вранці 17 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, у вівторок, 16 грудня, вночі у Харкові та області прогнозували мокрий сніг. Вдень – без істотних опадів. В області температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Харкові – температура повітря вночі становитиме 1 – 3 морозу, вдень 1 – 3 тепла, прогнозували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.