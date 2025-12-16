«Дають обережні надії»: Терехов про переговори щодо завершення війни

Мер Харкова Ігор Терехов висловився щодо перемовин про завершення війни в Україні. Він пише: «Нарешті з’являються новини, які дають обережну надію».

Міський голова акцентує: після останніх раундів міжнародних перемовин ми стали трохи ближчими до дипломатичних рішень щодо завершення війни.

«Так, це складно. Це багаторівнево. Це не одна зустріч і не один підпис. Але важливе інше: рух є. І це означає, що Україна тримає порядок денний. Що світ не має права «звикнути» до війни — і, здається, не звикає. Ми віримо в нашу переговорну команду. Віримо в наших партнерів, які залишаються поруч. Бо дипломатія працює лише тоді, коли за нею стоїть сила. Сила наших людей, нашої армії, нашої єдності», – зазначив Терехов.

При цьому, мер підкреслив, що «треба називати речі своїми іменами». На його думку, мир – це не пауза між обстрілами та не коли загроза залишається, але її просто перестають озвучувати.

«Мир — це коли в Україні не треба жити з думкою «а що буде завтра?». Мир — це коли завтра можна планувати. Тому основою мають бути реальні міжнародні гарантії безпеки. Реальна інтеграція в Європу. Реальне включення України в спільний безпековий та економічний простір. Не «сіра зона». Не «буфер». Не «дикобраз з постійно випущеними для свого захисту голками на дикому полі». А нормальна європейська країна — сильна, сучасна, демократична», – пише міський голова.

Бо, додає, саме це і повертає людей, запускає відбудову, дає сенс працювати, вчитися, народжувати дітей, будувати бізнес, будувати міста.

«Справжня сила миру — це зберегти життя. І зберегти майбутнє там, де ворог хотів залишити лише руїни. Україні потрібен мир. Справедливий і надійний, такий, який більше ніколи не дозволить війні повернутися», – підсумував Терехов.