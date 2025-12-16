«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны

Мэр Харькова Игорь Терехов высказался касательно переговоров о завершении войны в Украине. Он пишет: «Наконец-то появляются новости, которые дают осторожную надежду».

Городской голова акцентирует: после последних раундов международных переговоров мы стали немного ближе к дипломатическим решениям по завершению войны.

«Да, это сложно. Это многоуровнево. Это не одна встреча и не одна подпись. Но важно другое: движение есть. И это значит, что Украина держит повестку дня. Что мир не имеет права привыкнуть к войне — и, кажется, не привыкает. Мы верим в нашу переговорную команду. Верим в наших партнеров, которые остаются рядом. Потому что дипломатия работает только тогда, когда за ней стоит сила. Сила наших людей, нашей армии, нашего единства», – отметил Терехов.

При этом мэр подчеркнул, что «надо называть вещи своими именами». По его мнению, мир – это не пауза между обстрелами и не когда угроза остается, но ее просто перестают озвучивать.

«Мир – это когда в Украине не нужно жить с мнением «а что будет завтра?». Мир – это когда завтра можно планировать. Основой должны быть реальные международные гарантии безопасности. Реальная интеграция в Европу. Реальное включение Украины в общее безопасное и экономическое пространство. Не «серая зона». Не «буфер». Не «дикобраз с постоянно выпущенными для защиты иглами на диком поле». А нормальная европейская страна – сильная, современная, демократическая», — пишет городской голова.

Потому что, добавляет, именно это и возвращает людей, запускает восстановление, дает смысл работать, учиться, рожать детей, строить бизнес, строить города.

«Настоящая сила мира – это сохранить жизнь. И сохранить будущее там, где враг хотел оставить только развалины. Украине нужен мир. Справедлив и надежен, такой, который больше никогда не позволит войне вернуться», — подытожил Терехов.