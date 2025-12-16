Live

Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду

Общество 13:34   16.12.2025
Виктория Яковенко
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 17 декабря.

«Ночью и утром 17 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, во вторник, 16 декабря, ночью в Харькове и области прогнозировали мокрый снег. Днем без существенных осадков. В области температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, днем ​​от 2 мороза до 3 тепла. В Харькове температура воздуха ночью составит 1-3 мороза, днем ​​1-3 тепла, прогнозировали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

Автор: Виктория Яковенко
