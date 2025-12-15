До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник 16 декабря сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидается мокрый снег; местами прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.🌨

День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. 🌫 В целом, днем ​​будет держаться облачная погода.🌥

На дорогах ожидают гололедицу. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют мокрый снег 🌨. День пройдет без существенных осадков. 🌤 На дорогах ожидают гололедицу.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 1-3° мороза, днем ​​1-3° тепла.