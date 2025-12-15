Live

До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области

Погода 20:09   15.12.2025
Оксана Якушко
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник 16 декабря сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидается мокрый снег; местами прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.🌨
День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. 🌫 В целом, днем ​​будет держаться облачная погода.🌥
На дорогах ожидают гололедицу. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют мокрый снег 🌨. День пройдет без существенных осадков. 🌤 На дорогах ожидают гололедицу.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1-3° мороза, днем ​​1-3° тепла.

Читайте также: На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
15.12.2025, 14:58
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
15.12.2025, 16:47
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
15.12.2025, 16:20
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
15.12.2025, 17:44
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
15.12.2025, 13:46
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области
15.12.2025, 20:09

Новости по теме:

05.12.2025
До 4 мороза ночью. Прогноз погоды на 6 декабря в Харькове и области
04.12.2025
Ночью до 3º мороза. Прогноз погоды на 5 декабря в Харькове и области
03.12.2025
Туман и гололедица. Прогноз погоды на 4 декабря в Харькове и области
02.12.2025
Морось и туман. Прогноз погоды на 3 декабря в Харькове и области
01.12.2025
Небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 декабря в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 20:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник 16 декабря сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".