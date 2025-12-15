До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області

Live

Погода 20:09   15.12.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на вівторок, 16 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі очікують мокрий сніг; місцями прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу.🌨

День пройде без істотних опадів🌥. Вночі та вранці місцями можливий туман. 🌫 Загалом вдень буде триматися хмарна погода.🌥

На дорогах очікують ожеледицю. Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень від 2º морозу до 3° тепла.

 

У Харкові вночі прогнозують мокрий сніг🌨. Натомість день пройде без істотних опадів.🌤 На дорогах очікують ожеледицю.

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

Автор: Оксана Якушко
