До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 16 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі очікують мокрий сніг; місцями прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу.🌨
День пройде без істотних опадів🌥. Вночі та вранці місцями можливий туман. 🌫 Загалом вдень буде триматися хмарна погода.🌥
На дорогах очікують ожеледицю. Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень від 2º морозу до 3° тепла.
У Харкові вночі прогнозують мокрий сніг🌨. Натомість день пройде без істотних опадів.🌤 На дорогах очікують ожеледицю.
Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 20:09