На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком

Общество 16:20   15.12.2025
Виктория Яковенко
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком Фото: ГУНП в Харьковской области

11 декабря к правоохранителям обратилась жительница Основянского района и сообщила, что на улице незнакомый мужчина вырвал у нее сумку с деньгами и личными вещами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Правоохранители выяснили, что во время прогулки с ребенком на одной из улиц города злоумышленник сорвал сумку с плеча женщины. После чего правонарушитель скрылся с места происшествия. Удалось оперативно установить личность нарушителя. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина», — отметили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что правоохранители ликвидировали в Харькове наркобизнес. По данным областной прокуратуры, в июне на территории частного домовладения пять горожан незаконно выращивали коноплю элитных сортов.

Читайте также: 25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей

Автор: Виктория Яковенко
