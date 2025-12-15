На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком

11 декабря к правоохранителям обратилась жительница Основянского района и сообщила, что на улице незнакомый мужчина вырвал у нее сумку с деньгами и личными вещами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Правоохранители выяснили, что во время прогулки с ребенком на одной из улиц города злоумышленник сорвал сумку с плеча женщины. После чего правонарушитель скрылся с места происшествия. Удалось оперативно установить личность нарушителя. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина», — отметили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

