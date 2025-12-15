25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей

Смертельная авария произошла 14 декабря около 14:30 на автодороге «Харьков-Чугуев», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 25-летняя водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь из поселка Рогань в сторону Харькова, не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП девушку в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали. От полученных травм она умерла.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться к следователю по телефону +380682608191 или на линию «102».

