25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
Смертельная авария произошла 14 декабря около 14:30 на автодороге «Харьков-Чугуев», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, 25-летняя водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь из поселка Рогань в сторону Харькова, не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП девушку в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали. От полученных травм она умерла.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.
Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться к следователю по телефону +380682608191 или на линию «102».
Напомним, 13 декабря в Харькове в ДТП пострадали двое мужчин. Авария произошла в Основянском районе. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что 19-летний водитель автомобиля BMW 528 двигался по Аэрокосмическому проспекту и столкнулся с Peugeot 301. Предварительно правоохранители установили, что виновником аварии стал водитель BMW, который ехал на запрещенный сигнал светофора.
