Мчался на «красный»: в Харькове в ДТП пострадали двое мужчин
ДТП произошло в Основянском районе Харькова накануне, 13 декабря, в 21:45.
«19-летний водитель, управляя автомобилем BMW 528, двигался по Аэрокосмическому проспекту и совершил столкновение с автомобилем Peugeot 301», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Предварительно, правоохранители установили, что виновником аварии стал водитель BMW, который ехал на запретительный сигнал светофора.
В результате столкновения пострадал 35-летний водитель Peugeot и его 22-летний пассажир. Обоих мужчин госпитализировали.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», – добавили в полиции.
Читайте также: Пострадали женщина и девочка – Синегубов о последствиях «прилетов»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, пострадавшие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мчался на «красный»: в Харькове в ДТП пострадали двое мужчин», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 12:30;