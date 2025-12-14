Мчался на «красный»: в Харькове в ДТП пострадали двое мужчин

ДТП произошло в Основянском районе Харькова накануне, 13 декабря, в 21:45.

«19-летний водитель, управляя автомобилем BMW 528, двигался по Аэрокосмическому проспекту и совершил столкновение с автомобилем Peugeot 301», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, правоохранители установили, что виновником аварии стал водитель BMW, который ехал на запретительный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадал 35-летний водитель Peugeot и его 22-летний пассажир. Обоих мужчин госпитализировали.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», – добавили в полиции.