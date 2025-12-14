Пострадали женщина и девочка – Синегубов о последствиях «прилетов»
Утром 14 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что накануне враг атаковал четыре населенных пункта области, а также Харьков.
«В результате обстрела в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 65-летняя женщина и 10-летняя девочка», – отметил Синегубов.
Также начальник ХОВА напомнил, что накануне россияне атаковали беспилотниками Шевченковский и Киевский районы Харькова.
За сутки по региону «прилетело» следующее вооружение:
- КАБ;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждено админздание.
«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Староверовка); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Заречное), многоквартирный дом (пос. Старый Салтов)», – добавил начальник ХОВА.
