Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки “прильотів”

Вранці 14 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні ворог атакував чотири населені пункти області, а також Харків.

“Внаслідок обстрілу в с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 65-річна жінка і 10-річна дівчинка”, – зазначив Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні росіяни атакували безпілотниками Шевченківський та Київський райони Харкова.

За добу по регіону “прилетіло” таке озброєння:

КАБ;

три БпЛА типу “Герань-2”;

чотири БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

16 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена адмінбудівля.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Зарічне), багатоквартирний будинок (сел. Старий Салтів)“, – додав начальник ХОВА.