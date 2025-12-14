Live

Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки "прильотів"

Події 09:04   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки “прильотів”

Вранці 14 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні ворог атакував чотири населені пункти області, а також Харків. 

“Внаслідок обстрілу в с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 65-річна жінка і 10-річна дівчинка”, – зазначив Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні росіяни атакували безпілотниками Шевченківський та Київський райони Харкова.

За добу по регіону “прилетіло” таке озброєння:

  • КАБ;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена адмінбудівля.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Зарічне), багатоквартирний будинок (сел. Старий Салтів)“, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
