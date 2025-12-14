Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки “прильотів”
Вранці 14 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні ворог атакував чотири населені пункти області, а також Харків.
“Внаслідок обстрілу в с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 65-річна жінка і 10-річна дівчинка”, – зазначив Синєгубов.
Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні росіяни атакували безпілотниками Шевченківський та Київський райони Харкова.
За добу по регіону “прилетіло” таке озброєння:
- КАБ;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена адмінбудівля.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Зарічне), багатоквартирний будинок (сел. Старий Салтів)“, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки “прильотів”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2025 в 09:04;