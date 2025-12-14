Live

Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині

Україна 08:09   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 11 разів, інформує Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Приліпки, Волчанська та Синельникового.

На Куп’янському – зафіксували два бої в районі Піщаного та Моначинівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі:

Читайте також: Портников: ЗСУ зірвали плани “референдуму” щодо приєднання Харківщини до РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині
Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині
14.12.2025, 08:09
Сьогодні 14 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 грудня 2025: яке свято та день в історії
14.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 14 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 14 грудня: як минула ніч
14.12.2025, 08:14
Другий вибух за день чули в Харкові: що це було (відео)
Другий вибух за день чули в Харкові: що це було (відео)
13.12.2025, 17:15
Ожеледиця та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 14 грудня
Ожеледиця та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 14 грудня
13.12.2025, 19:50
Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект
Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект
12.12.2025, 20:22

Новини за темою:

12.12.2025
Про відносне затишшя на Куп’янському напрямку заявив Генштаб
11.12.2025
Ворог не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
11.12.2025
“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську
11.12.2025
Генштаб: минулої доби окупанти намагалися прорватися на Харківщині 20 разів
10.12.2025
Машовець: до різкого нарощування сил може перейти РФ на Вовчанському напрямку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2025 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 11 разів, інформує Генштаб ЗСУ. ".