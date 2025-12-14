Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині
Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 11 разів, інформує Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Приліпки, Волчанська та Синельникового.
На Куп’янському – зафіксували два бої в районі Піщаного та Моначинівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян сьогодні такі:
