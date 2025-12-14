Враг атаковал 11 раз: Генштаб о боях на Харьковщине

В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 11 раз, информирует Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ девять раз около Прилипки, Волчанска и Синельниково.

На Купянском – зафиксировали два боя в районе Песчаного и Моначиновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: