Враг атаковал 11 раз: Генштаб о боях на Харьковщине
В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 11 раз, информирует Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ девять раз около Прилипки, Волчанска и Синельниково.
На Купянском – зафиксировали два боя в районе Песчаного и Моначиновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
14 декабря 2025 в 08:09