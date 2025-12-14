Live

Мчав на “червоний”: у Харкові у ДТП постраждали двоє чоловіків

Події 12:30   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДТП сталася в Основ’янському районі Харкова напередодні, 13 грудня, о 21:45. 

ДТП у Харкові

“19-річний водій, керуючи автомобілем BMW 528, рухався по проспекту Аерокосмічному та скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot 301”, – пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо правоохоронці встановили, що винуватцем аварії став водій BMW, який їхав на заборонений сигнал світлофора.

ДТП у Харкові

Внаслідок зіткнення постраждав 35-річний водій Peugeot та його 22-річний пасажир. Обох чоловіків госпіталізували.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області.  Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, – додали в поліції.

Читайте також: Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки «прильотів»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
14.12.2025, 12:30
