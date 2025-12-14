УЗ объединила Слобожанщину и ЕС: международных маршрутов стало больше
В АО «Укрзалізниця» рассказали, что 14 декабря начало действовать новое расписание поездов. Согласно ему путешествовать по ЕС стало проще – добраться до отдаленных стран можно всего лишь с одной пересадкой.
«В частности, из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные маршруты в страны Западной Европы», – отметили железнодорожники.
- Поезд №63/64 «Оберег» Харьков — Киев — Перемышль. Он стал ключевым маршрутом для путешествий с востока Украины в страны ЕС. В Перемышле он стыкуется с рядом европейских поездов, следующих в Германию, Австрию и Чехию.
Пересадка на Мюнхен
Ежедневно поезд отправляется из Харькова – в 23:50, из Киева – в 08:05, из Львова – в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59. Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется поезд EN 417/EC 40417 в Мюнхен (прибытие в 10:24).
Поезд также останавливается в:
- Зальцбурге – в 08:30
- Вене – в 05:25
- Праге – в 07:46
Также железнодорожники отметили, что на всем маршруте до/из Перемышля доступны спальные вагоны.
Обратно поезд отправляется из Мюнхена в 18:35, прибывает в Перемышль в 10:10, после чего пассажиры могут продолжить поездку поездом №63/64 во Львов, Киев и Харьков.
Пересадка на Берлин
Также в Перемышле с поезда №63/64 «Оберег» доступна пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12.
Этот рейс имеет группы вагонов в Щецин и Свиноуйск через Краков, Вроцлав и Познань.
Обратно поезд EC 431 отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Перемышль в 09:14, откуда поездом №63/64 можно вернуться в Киев и Харьков.
Харьков — Холм
Ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм:
- отправление из Харькова — 16:56
- из Киева — 23:57
- прибытие в Холм — 10:47
Соединяем Приднепровье с Западной Европой
Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль
- Поезд отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30.
- Далее – пересадка на поезд EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11.
Рейси до/из Берлина выполняет PKP InterCity.
Обратно поезд отправляется из Берлина в 08:52, прибывает в Перемышль в 18:45, далее — в Днепр (12:12) и Запорожье (14:44).
Поезд №119 Днепр — Киев — Холм
- Поезд отправляется из Днепра в 22:55, из Киева в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52.
- Далее — пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву (прибытие в 21:11) и прибывает в Берлин в 06:15.
- Обратно поезд отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, далее — в Киев (21:15) и Днепр (06:15).
Рейсы от Холма до Берлина и обратно выполняет PKP InterCity.
