УЗ объединила Слобожанщину и ЕС: международных маршрутов стало больше

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что 14 декабря начало действовать новое расписание поездов. Согласно ему путешествовать по ЕС стало проще – добраться до отдаленных стран можно всего лишь с одной пересадкой.

«В частности, из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные маршруты в страны Западной Европы», – отметили железнодорожники.

Поезд №63/64 «Оберег» Харьков — Киев — Перемышль. Он стал ключевым маршрутом для путешествий с востока Украины в страны ЕС. В Перемышле он стыкуется с рядом европейских поездов, следующих в Германию, Австрию и Чехию.

Пересадка на Мюнхен

Ежедневно поезд отправляется из Харькова – в 23:50, из Киева – в 08:05, из Львова – в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59. Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется поезд EN 417/EC 40417 в Мюнхен (прибытие в 10:24).

Поезд также останавливается в:

Зальцбурге – в 08:30

Вене – в 05:25

Праге – в 07:46

Также железнодорожники отметили, что на всем маршруте до/из Перемышля доступны спальные вагоны.

Обратно поезд отправляется из Мюнхена в 18:35, прибывает в Перемышль в 10:10, после чего пассажиры могут продолжить поездку поездом №63/64 во Львов, Киев и Харьков.

Пересадка на Берлин

Также в Перемышле с поезда №63/64 «Оберег» доступна пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12.

Этот рейс имеет группы вагонов в Щецин и Свиноуйск через Краков, Вроцлав и Познань.

Обратно поезд EC 431 отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Перемышль в 09:14, откуда поездом №63/64 можно вернуться в Киев и Харьков.

Харьков — Холм

Ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм:

отправление из Харькова — 16:56

из Киева — 23:57

прибытие в Холм — 10:47

Соединяем Приднепровье с Западной Европой

Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль

Поезд отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30.

Далее – пересадка на поезд EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11.

Рейси до/из Берлина выполняет PKP InterCity.

Обратно поезд отправляется из Берлина в 08:52, прибывает в Перемышль в 18:45, далее — в Днепр (12:12) и Запорожье (14:44).

Поезд №119 Днепр — Киев — Холм

Поезд отправляется из Днепра в 22:55, из Киева в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52.

Далее — пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву (прибытие в 21:11) и прибывает в Берлин в 06:15.

Обратно поезд отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, далее — в Киев (21:15) и Днепр (06:15).

Рейсы от Холма до Берлина и обратно выполняет PKP InterCity.