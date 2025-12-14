Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент

В пресс-службе мэрии рассказали, что в Харьковском метрополитене появилось пианино «Украина», которое удалось спасти из Бахмута.

«Инструмент передала Харькову группа компаний «Октава» в рамках инициативы «Voice of Life» при поддержке Департамента культуры и КП «Харьковский метрополитен», – уточнили в мэрии.

Главная цель этого проекта – эвакуация пианино «Украина» из прифронтовых и деоккупированных территорий Украины. Таким образом, авторы хотят вернуть музыкальные инструменты к культурной жизни городов.

«12 декабря на одной из станций метро на этом пианино прозвучали музыкальные произведения в исполнении преподавателей Харьковского национального университета искусств имени И. Котляревского, студентов Харьковского музыкального колледжа имени Б. Лятошинского и учащихся художественных школ», – добавили в мэрии.