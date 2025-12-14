Live

Врятували з Бахмута: у харківській підземці з’явився унікальний інструмент

Культура 14:15   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Врятували з Бахмута: у харківській підземці з’явився унікальний інструмент Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що в Харківському метрополітені з’явилося піаніно “Україна”, яке вдалося врятувати з Бахмута. 

“Інструмент передала Харкову група компаній «Октава» в межах ініціативи “Voice of Life” за підтримки Департаменту культури та КП “Харківський метрополітен”, – уточнили в мерії.

Піаніно до Харкова привезли з Бахмуту
Фото: ХМР

Головна мета цього проєкту – евакуація піаніно “Україна” із прифронтових та деокупованих територій України. Таким чином автори хочуть повернути музичні інструменти до культурного життя міст.

Піаніно до Харкова привезли з Бахмуту
Фото: ХМР

“12 грудня на одній зі станцій метро на цьому піаніно прозвучали музичні твори у виконанні викладачів Харківського національного університету мистецтв імені І. Котляревського, студентів Харківського музичного коледжу імені Б. Лятошинського та учнів мистецьких шкіл міста”, – додали у мерії.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
