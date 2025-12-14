Врятували з Бахмута: у харківській підземці з’явився унікальний інструмент

У пресслужбі мерії розповіли, що в Харківському метрополітені з’явилося піаніно “Україна”, яке вдалося врятувати з Бахмута.

“Інструмент передала Харкову група компаній «Октава» в межах ініціативи “Voice of Life” за підтримки Департаменту культури та КП “Харківський метрополітен”, – уточнили в мерії.

Головна мета цього проєкту – евакуація піаніно “Україна” із прифронтових та деокупованих територій України. Таким чином автори хочуть повернути музичні інструменти до культурного життя міст.

“12 грудня на одній зі станцій метро на цьому піаніно прозвучали музичні твори у виконанні викладачів Харківського національного університету мистецтв імені І. Котляревського, студентів Харківського музичного коледжу імені Б. Лятошинського та учнів мистецьких шкіл міста”, – додали у мерії.