25-річна дівчина загинула після ДТП поблизу Харкова: поліція шукає свідків
Смертельна аварія сталася 14 грудня близько 14:30 на автошляху «Харків-Чугуїв», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, 25-річна водійка авто Toyota Camry, рухаючись з села Рогань у бік Харкова, не впоралася з керуванням, з’їхала у кювет та перекинулася.
Внаслідок ДТП дівчину у тяжкому непритомному стані шпиталізували. Від отриманих травм вона померла.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Свідків та очевидців аварії просять звертатися до слідчого за телефоном +380682608191 або на лінію «102».
Нагадаємо, 13 грудня у Харкові у ДТП постраждали двоє чоловіків. Аварія сталася в Основ’янському районі. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що 19-річний водій авто BMW 528 рухався по проспекту Аерокосмічному та зіткнувся з Peugeot 301. Попередньо правоохоронці встановили, що винуватцем аварії став водій BMW, який їхав на заборонений сигнал світлофора.
Читайте також: УЗ об’єднала Слобожанщину та ЄС: міжнародних маршрутів побільшало
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «25-річна дівчина загинула після ДТП поблизу Харкова: поліція шукає свідків», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 13:46;