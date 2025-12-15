25-річна дівчина загинула після ДТП поблизу Харкова: поліція шукає свідків

Смертельна аварія сталася 14 грудня близько 14:30 на автошляху «Харків-Чугуїв», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, 25-річна водійка авто Toyota Camry, рухаючись з села Рогань у бік Харкова, не впоралася з керуванням, з’їхала у кювет та перекинулася.

Внаслідок ДТП дівчину у тяжкому непритомному стані шпиталізували. Від отриманих травм вона померла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Свідків та очевидців аварії просять звертатися до слідчого за телефоном +380682608191 або на лінію «102».

Нагадаємо, 13 грудня у Харкові у ДТП постраждали двоє чоловіків. Аварія сталася в Основ’янському районі. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що 19-річний водій авто BMW 528 рухався по проспекту Аерокосмічному та зіткнувся з Peugeot 301. Попередньо правоохоронці встановили, що винуватцем аварії став водій BMW, який їхав на заборонений сигнал світлофора.