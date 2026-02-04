Live

“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку

Суспільство 11:21   04.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку

У харківському екопарку написали: останнім часом надходить чимало питань – чи все добре з тваринами в такі сильні морози. 

Переживання викликають і останні обстріли міста. Зважаючи на це, у пресслужбі поспішили заспокоїти всіх небайдужих: з тваринами все добре – вони в теплі та нагодовані.

“За це ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує й допомагає нам – нашим партнерам, усім небайдужим харків’янам, керівництву міста та комунальним службам, а також нашим друзям у всіх регіонах України та за її межами. Маючи таку підтримку, ми не сумніваємось, що все у нас буде добре”, – написали в екопарку.

Відео: пресслужба екопарку

Також у повідомленні додали: хоча зараз усім нелегко – обов’язково настане весна і стане легше.

Читайте також: “Робив добрі справи”, але звільнився: радник начальника ОВА мобілізувався

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
04.02.2026, 23:00
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
04.02.2026, 13:19
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
04.02.2026, 16:37
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
04.02.2026, 10:17
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
04.02.2026, 11:21
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
04.02.2026, 11:00

Новини за темою:

16.01.2026
З Покровська евакуювали павича та привезли в екопарк під Харковом (відео)
11.01.2026
Новорічну ялинку можна не викидати, а віддати тваринам з екопарку (відео)
02.01.2026
Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби
01.01.2026
Удар КАБом по екопарку під Харковом 1 січня – всі наслідки (відео, фото)
28.12.2025
Незвичайний кіт з’явився в екопарку під Харковом (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 11:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку написали: останнім часом надходить чимало питань – чи все добре з тваринами в такі сильні морози. ".