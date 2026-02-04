“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
У харківському екопарку написали: останнім часом надходить чимало питань – чи все добре з тваринами в такі сильні морози.
Переживання викликають і останні обстріли міста. Зважаючи на це, у пресслужбі поспішили заспокоїти всіх небайдужих: з тваринами все добре – вони в теплі та нагодовані.
“За це ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує й допомагає нам – нашим партнерам, усім небайдужим харків’янам, керівництву міста та комунальним службам, а також нашим друзям у всіх регіонах України та за її межами. Маючи таку підтримку, ми не сумніваємось, що все у нас буде добре”, – написали в екопарку.
Відео: пресслужба екопарку
Також у повідомленні додали: хоча зараз усім нелегко – обов’язково настане весна і стане легше.
