“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку

У харківському екопарку написали: останнім часом надходить чимало питань – чи все добре з тваринами в такі сильні морози.

Переживання викликають і останні обстріли міста. Зважаючи на це, у пресслужбі поспішили заспокоїти всіх небайдужих: з тваринами все добре – вони в теплі та нагодовані.

“За це ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує й допомагає нам – нашим партнерам, усім небайдужим харків’янам, керівництву міста та комунальним службам, а також нашим друзям у всіх регіонах України та за її межами. Маючи таку підтримку, ми не сумніваємось, що все у нас буде добре”, – написали в екопарку.

Відео: пресслужба екопарку

Також у повідомленні додали: хоча зараз усім нелегко – обов’язково настане весна і стане легше.