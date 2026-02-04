Live

«Теплые и накормленные»: как переживают морозы животные в экопарке

Общество 11:21   04.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В харьковском экопарке написали: в последнее время поступает немало вопросов – все ли хорошо с животными в такие сильные морозы. 

Переживания вызывают и последние обстрелы города. Ввиду этого в пресс-службе поспешили успокоить всех небезразличных: с животными все хорошо – они в тепле и накормлены.

«За это мы благодарны всем, кто нас поддерживает и помогает нам, – нашим партнерам, всем неравнодушным харьковчанам, руководству города и коммунальным службам, а также нашим друзьям во всех регионах Украины и за ее пределами. Имея такую ​​поддержку, мы не сомневаемся, что все у нас будет хорошо», – написали в пресс-службе.

Видео: пресс-служба экопарка

Также в сообщении добавили: хотя сейчас всем нелегко – обязательно наступит весна и станет легче.

