«Теплые и накормленные»: как переживают морозы животные в экопарке

В харьковском экопарке написали: в последнее время поступает немало вопросов – все ли хорошо с животными в такие сильные морозы.

Переживания вызывают и последние обстрелы города. Ввиду этого в пресс-службе поспешили успокоить всех небезразличных: с животными все хорошо – они в тепле и накормлены.

«За это мы благодарны всем, кто нас поддерживает и помогает нам, – нашим партнерам, всем неравнодушным харьковчанам, руководству города и коммунальным службам, а также нашим друзьям во всех регионах Украины и за ее пределами. Имея такую ​​поддержку, мы не сомневаемся, что все у нас будет хорошо», – написали в пресс-службе.

Видео: пресс-служба экопарка

Также в сообщении добавили: хотя сейчас всем нелегко – обязательно наступит весна и станет легче.