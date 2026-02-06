Добро сильнее страха: копы накормили четырехлапых жителей Волчанской громады
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что полицейские вместе с волонтерами привезли корм котам и собакам, которые остались в селе Первое Шевченково Волчанской громады.
«Мероприятие стало возможным благодаря инициативе инспектора по ювенальной превенции и полицейских офицеров общины отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции, а также при поддержке иностранных волонтеров», – отметили в полиции.
Все эти животные остались беззащитными во время войны. И им крайне нужна поддержка и помощь.
«Такие добрые дела являются примером человечности, неравнодушия и единства. Даже в самых сложных условиях мы продолжаем заботиться о тех, кто рядом, и доказываем, что добро всегда сильнее страха», – добавили копы.
Читайте также: Сельский голова не вовремя сообщил о покупке квартиры – что решил суд
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Добро сильнее страха: копы накормили четырехлапых жителей Волчанской громады», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 11:46;