Добро сильнее страха: копы накормили четырехлапых жителей Волчанской громады

Общество 11:46   06.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что полицейские вместе с волонтерами привезли корм котам и собакам, которые остались в селе Первое Шевченково Волчанской громады. 

«Мероприятие стало возможным благодаря инициативе инспектора по ювенальной превенции и полицейских офицеров общины отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции, а также при поддержке иностранных волонтеров», – отметили в полиции.

Полицейские привезли корм животным

Все эти животные остались беззащитными во время войны. И им крайне нужна поддержка и помощь.

«Такие добрые дела являются примером человечности, неравнодушия и единства. Даже в самых сложных условиях мы продолжаем заботиться о тех, кто рядом, и доказываем, что добро всегда сильнее страха», – добавили копы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
