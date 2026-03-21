У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)

Кілька днів тому в екопарку під Харковом народився бичок сірої угорської корови.

“Зараз він важить близько 30 кілограмів, а з часом виросте у справжнього велетня — до тонни. І найцікавіше: народжуються вони рудими, зовсім не сірими. Свій «дорослий» колір малюк набере пізніше — поступово змінить шерсть на світло-сіру”, – зазначили у пресслужбі екопарку.

Працівники кажуть: зараз бичок ще зовсім маленький, ледь тримається на ніжках, але вже уважно розглядає та вивчає цей світ.

“Сірі угорські корови дуже давня та витривала порода, а їхні дитинчата з перших днів ростуть дуже сильними та допитливими”, – розповіли в пресслужбі.

Ім’я бичку ще не вигадали, тож жителям пропонують запропонувати варіанти у коментарях під дописом на сторінці екопарку в фейсбуці.

Відео: Харківський екопарк

