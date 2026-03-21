У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)
Кілька днів тому в екопарку під Харковом народився бичок сірої угорської корови.
“Зараз він важить близько 30 кілограмів, а з часом виросте у справжнього велетня — до тонни. І найцікавіше: народжуються вони рудими, зовсім не сірими. Свій «дорослий» колір малюк набере пізніше — поступово змінить шерсть на світло-сіру”, – зазначили у пресслужбі екопарку.
Працівники кажуть: зараз бичок ще зовсім маленький, ледь тримається на ніжках, але вже уважно розглядає та вивчає цей світ.
“Сірі угорські корови дуже давня та витривала порода, а їхні дитинчата з перших днів ростуть дуже сильними та допитливими”, – розповіли в пресслужбі.
Ім’я бичку ще не вигадали, тож жителям пропонують запропонувати варіанти у коментарях під дописом на сторінці екопарку в фейсбуці.
Відео: Харківський екопарк
Нагадаємо, випадок сказу зафіксували у місті Дергачі. Інфекцію виявили у домашнього кота.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: екопарк, животное, имя, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 12:52;