У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)

Суспільство 12:52   21.03.2026
Вікторія Яковенко
У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео) Скриншот

Кілька днів тому в екопарку під Харковом народився бичок сірої угорської корови.

“Зараз він важить близько 30 кілограмів, а з часом виросте у справжнього велетня — до тонни. І найцікавіше: народжуються вони рудими, зовсім не сірими. Свій «дорослий» колір малюк набере пізніше — поступово змінить шерсть на світло-сіру”, – зазначили у пресслужбі екопарку.

Працівники кажуть: зараз бичок ще зовсім маленький, ледь тримається на ніжках, але вже уважно розглядає та вивчає цей світ.

“Сірі угорські корови дуже давня та витривала порода, а їхні дитинчата з перших днів ростуть дуже сильними та допитливими”, – розповіли в пресслужбі.

Ім’я бичку ще не вигадали, тож жителям пропонують запропонувати варіанти у коментарях під дописом на сторінці екопарку в фейсбуці.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, випадок сказу зафіксували у місті Дергачі. Інфекцію виявили у домашнього кота.

Читайте також: Чоловік врятував собаку, якого викинули у лютий мороз на дорогу під Харковом

Автор: Вікторія Яковенко
У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)
У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)
21.03.2026, 12:52
“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
21.03.2026, 11:41
Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
21.03.2026, 10:32
Новини Харкова — головне 21 березня: постраждалі в Ізюмі, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне 21 березня: постраждалі в Ізюмі, ситуація на фронті
21.03.2026, 11:43
16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
21.03.2026, 09:01
Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
21.03.2026, 08:26

Новини за темою:

04.03.2026
Час ховати зимові куртки: в екопарку прокинулися ведмеді – весна близько
04.02.2026
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
16.01.2026
З Покровська евакуювали павича та привезли в екопарк під Харковом (відео)
11.01.2026
Новорічну ялинку можна не викидати, а віддати тваринам з екопарку (відео)
02.01.2026
Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби


