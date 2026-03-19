Взимку помічали лисиць: у Дергачах – випадок сказу, ввели карантин
Випадок сказу зафіксували у місті Дергачі на Харківщині. Інфекцію виявили у домашнього кота.
Як повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, мешканець Дергачів розповів, що у ніч на 17 березня прокинувся від скавчання своєї собаки (3-місячного щеняти), вийшов на подвір’я та побачив сусідського кота, який накинувся на його тварину та вкусив за лапу.
“Господар цуценяти намагався відігнати кота, але той накинувся на нього та вкусив за палець правої руки. Після цього кіт забіг у дім через відчинені двері, де контактував з котами господаря (6 голів). Власник помешкання встиг закрити тварину в окремій кімнаті”, – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що господар кота ще напередодні помітив зміну поведінки тварини: того дня тварина накинулася на нього та пошкрябала руку. Також цей кіт накинувся на товариша господаря.
Наступного дня тварина загинула. У лабораторії дослідили останки кота, і діагноз “сказ” підтвердився.
У Держпродспоживслужбі кажуть: впродовж зими мешканці міста неодноразово помічали лисиць, які заходили на їхні подвір’я та контактували з домашніми тваринами.
У Дергачах оголосили карантин.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 14:01;