У центрі Дергачів сталася пожежа: Задоренко повідомив про підпал сухостою

Суспільство 15:14   26.03.2026
У центрі Дергачів сталася пожежа: Задоренко повідомив про підпал сухостою Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко о 13:20 повідомив, що у центральній частині міста сталося загоряння через підпал сухостою.

На місці рятувальники намагалися локалізувати розповсюдження вогню і ліквідувати загоряння.

Задоренко звернувся до жителів громади із проханням не завдавати шкоди довкіллю.

“Такі дії є порушенням законодавства. Відповідно до ст. 77-1 КУпАП самовільне випалювання рослинності тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 060 до 6 120 грн) і на посадових осіб – від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15 300 до 21 420 грн)”, – зазначив начальник МВА.

Він закликав бути відповідальними, не спалювати суху рослинність та у разі виявлення загорянь негайно повідомляти відповідні служби за номерами 101 або 112.

пожар в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко
пожар в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко

У центрі Дергачів сталася пожежа: Задоренко повідомив про підпал сухостою
У центрі Дергачів сталася пожежа: Задоренко повідомив про підпал сухостою
26.03.2026, 15:14
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 15:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко о 13:20 повідомив, що у центральній частині міста сталося загоряння через підпал сухостою.".