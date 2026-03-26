У центрі Дергачів сталася пожежа: Задоренко повідомив про підпал сухостою

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко о 13:20 повідомив, що у центральній частині міста сталося загоряння через підпал сухостою.

На місці рятувальники намагалися локалізувати розповсюдження вогню і ліквідувати загоряння.

Задоренко звернувся до жителів громади із проханням не завдавати шкоди довкіллю.

“Такі дії є порушенням законодавства. Відповідно до ст. 77-1 КУпАП самовільне випалювання рослинності тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 060 до 6 120 грн) і на посадових осіб – від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15 300 до 21 420 грн)”, – зазначив начальник МВА.

Він закликав бути відповідальними, не спалювати суху рослинність та у разі виявлення загорянь негайно повідомляти відповідні служби за номерами 101 або 112.