100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
Підприємство в Індустріальному районі, у яке влучили росіяни вдень 4 травня, горить на площі близько 4 тис. кв. м, повідомили у ДСНС України.
«В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Загалом залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС», – додали у ДСНС.
Крім цього, внаслідок удару по Немишлянському району сталася пожежа на площі 30 кв.м. Горіли залишки деревини та трава.
Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Станом на 19:30 відомо про шістьох постраждалих – чотири жінки 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків. За даними Харківської обласної прокуратури, удару росіяни завдали по цивільному підприємству, яке виготовляє продукти харчування.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: пожежа, преприятие, тушат, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 22:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємство в Індустріальному районі, у яке влучили росіяни вдень 4 травня, горить на площі близько 4 тис. кв. м, повідомили у ДСНС України.".