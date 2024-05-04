100 спасателей тушат пожар на предприятии, в которое попала РФ в Харькове
Предприятие в Индустриальном районе, в которое попали россияне днем 4 мая, горит на площади около 4 тыс. кв. м, сообщили в ГСЧС Украины.
«В результате произошли масштабные разрушения и пожар складских помещений. Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов. В общем привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 человек личного состава ГСЧС», — добавили в ГСЧС.
Кроме этого, в результате удара по Немышлянскому району произошел пожар на площади 30 кв. м. Горели остатки древесины и травы.
Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. По состоянию на 19:30 известно о шести пострадавших — четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. По данным Харьковской областной прокуратуры, удар россияне нанесли по гражданскому предприятию, который изготавливает продукты питания.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пожары, преприятие, тушат, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «100 спасателей тушат пожар на предприятии, в которое попала РФ в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 22:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприятие в Индустриальном районе, в которое попали россияне днем 4 мая, горит на площади около 4 тыс. кв. м, сообщили в ГСЧС Украины.".