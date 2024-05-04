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100 спасателей тушат пожар на предприятии, в которое попала РФ в Харькове

Происшествия 22:12   04.05.2024
Виктория Яковенко
100 спасателей тушат пожар на предприятии, в которое попала РФ в Харькове

Предприятие в Индустриальном районе, в которое попали россияне днем ​​4 мая, горит на площади около 4 тыс. кв. м, сообщили в ГСЧС Украины.

«В результате произошли масштабные разрушения и пожар складских помещений. Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов. В общем привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 человек личного состава ГСЧС», — добавили в ГСЧС.

Кроме этого, в результате удара по Немышлянскому району произошел пожар на площади 30 кв. м. Горели остатки древесины и травы.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. По состоянию на 19:30 известно о шести пострадавших — четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. По данным Харьковской областной прокуратуры, удар россияне нанесли по гражданскому предприятию, который изготавливает продукты питания.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 22:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприятие в Индустриальном районе, в которое попали россияне днем ​​4 мая, горит на площади около 4 тыс. кв. м, сообщили в ГСЧС Украины.".