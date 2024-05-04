В Харькове – «прилет», пожар на предприятии: данные Терехова и Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о «прилете» в городе.
По данным Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно есть пострадавшие.
Терехов уточнил, что в результате прилета сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.
Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, синегубов, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове – «прилет», пожар на предприятии: данные Терехова и Синегубова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о «прилете» в городе.".