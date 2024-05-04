В Харькове – «прилет», пожар на предприятии: данные Терехова и Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о «прилете» в городе.

По данным Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно есть пострадавшие.

Терехов уточнил, что в результате прилета сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30.