В Харькове снова раздался взрыв
Около 16:20 в Харькове был слышен взрыв.
Через минуту после взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. То, что в Харькове раздался взрыв, подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения.
Напомним, до этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:20 в Харькове был слышен взрыв.".