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В Харькове снова раздался взрыв

Происшествия 16:25   04.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове снова раздался взрыв

Около 16:20 в Харькове был слышен взрыв.

Через минуту после взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. То, что в Харькове раздался взрыв, подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Напомним, до этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 16:25;

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