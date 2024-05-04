В Харькове снова раздался взрыв

Около 16:20 в Харькове был слышен взрыв.

Через минуту после взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. То, что в Харькове раздался взрыв, подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Напомним, до этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30.